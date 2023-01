Mercato, Gaich verso il Verona

L'attaccante argentino è al Cska Mosca, in prestito dal Benevento: okay all'Hellas vicino

Un nuovo attaccante per il Verona.

A essere vicino all'Hellas, riporta Sky, è Adolfo Gaich, punta argentina del Benevento, in prestito al Cska Mosca.

Trattativa avviata per il passaggio, sempre in prestito (con diritto di riscatto), di Gaich in gialloblù.