Contatti tra Verona e Cagliari, il presidente dell'Hellas non è convinto

Verona e Cagliari in contatto sul mercato. Secondo quanto riporta Sky, c'è un'ipotesi di scambio tra Kevin Lasagna e Giovanni Simeone, che Di Francesco vorrebbe in gialloblù. Tuttavia sull'operazione ci sarebbe il freno di Maurizio Setti, che non sarebbe convinto dell'affare.