Mercato, il Napoli vuole Rrahmani: il Verona chiede 15 milioni

Non meno di 15 milioni di euro.

Questa la valutazione che il Verona fa del cartellino di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, già seguito dall’Inter, piace molto anche al Napoli, che è interessato anche a Sofyan Amrabat (ma le proposte formulate dal club azzurro sono state per adesso del tutto insoddisfacenti).

L’Hellas, peraltro, non ha nessuna intenzione di cedere i propri pezzi pregiati a gennaio. Qualsiasi ragionamento sarà impostato per l’estate prossima. Al momento, nella sede gialloblù di via Olanda non si parla di partenze eccellenti.