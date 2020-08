Mercato, il Torino accelera per Borini

Fabio Borini è più lontano dal Verona.

Il Torino, infatti, come conferma “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, accelera per aggiudicarsi il suo cartellino, su richiesta del nuovo tecnico, Marco Giampaolo.

L’Hellas ha presentato già nelle scorse settimane una proposta di rilievo a Borini, sottoponendogli un contratto triennale.

Per adesso, però, le intenzioni del giocatore paiono diverse. Il Toro avanza, mentre Aston Villa e Watford, dall’Inghilterra, hanno sondato il terreno.