Mercato, il valore di Kumbulla non cambia: almeno 25 milioni

Il mercato del calcio andrà inevitabilmente al ribasso, visti gli effetti legati all’emergenza coronavirus.

Tuttavia, la quotazione dei cartellini dei giocatori più giovani, qualitativi e di prospettiva non si abbasserà, secondo quelle che sono le prime indicazioni.

Uno dei casi da tenere d’occhio riguarda Max Kumbulla. Il difensore del Verona, vent’anni compiuti a febbraio, uno dei migliori difensori di questo campionato di Serie A, è valutato almeno 25 milioni di euro.

Non sono previsti cali in proposito. Per Kumbulla, inoltre, gli interessamenti sono tanti, dall’Italia (in particolare ci pensa l’Inter, ma c’è anche il Napoli) e dall’estero.