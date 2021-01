Mercato, il Verona pensa a Ciurria, un “tuttofare” per l’attacco

Il Verona pensa a Patrick Ciurria.

Un’operazione che è rivolta al presente e al prossimo futuro, quella con al centro il giocatore del Pordenone.

Ciurria obiettivo dell’Hellas, riferisce “La Gazzetta dello Sport”, anche alla luce della cessione di Mattia Zaccagni, che con ogni probabilità a giugno lascerà il Verona per accasarsi in un altro club, con il Napoli in pole position.

Le caratteristiche di Ciurria sono quelle di un attaccante “tuttofare”, capace di ricoprire più ruoli, con grande predisposizione tattica.

Più che un’idea per il Verona, che il 9 febbraio compirà 26 anni e che è in piena maturazione dopo le buonissime annate a Pordenone, prima in C e dopo in B.

Ora può essere pronto per il salto in Serie A e l’Hellas lo tiene d’occhio.