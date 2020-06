Mercato, Inter, via Godin, tutto su Kumbulla

L’Inter ha deciso: Diego Godin non rientra nei piani tecnici e, quindi, lascerà la squadra nerazzurra.

Rinnovamento in difesa previsto per la formazione di Antonio Conte, che ha individuato in Marash Kumbulla il giocatore ideale da inserire nel gruppo.

Per Kumbulla è aperta l’asta con la Juventus, con i primi rilanci che hanno portato la valutazione del cartellino del giocatore del Verona fino a 35 milioni di euro.

Sono molti, inoltre, gli interessamenti dall’estero nei confronti di Kumbulla, con Everton, Manchester United e Lipsia che seguono sempre con insistenza il ventenne gialloblù.