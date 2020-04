Mercato, Kumbulla è in cima alla lista dei desideri dell’Inter

Per Max Kumbulla ci sono molti interessamenti, dall’Italia e dall’estero.

Il difensore del Verona è in cima alla lista dei desideri, tra le altre, dell’Inter, che lavora per rivedere e ringiovanire il reparto arretrato.

Kumbulla è la scelta principale per il club nerazzurro, che conta su ottimi rapporti con l’Hellas, con cui saranno da discutere anche i possibili rinnovi dei prestiti di Eddie Salcedo e Federico Dimarco.

Come riporta “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, Kumbulla è in testa agli obiettivi di mercato interisti.