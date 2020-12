Mercato, la Lazio pensa a Lazovic (ma il Verona non lo cede)

La Lazio pensa a Darko Lazovic per la fascia sinistra.

I biancocelesti sono alle prese con gli infortuni che continuano a bloccare Senad Lulic e si stanno guardando attorno per trovare una soluzione di valore per ovviare all’assenza del giocatore bosniaco.

Riporta “La Gazzetta dello Sport” che la società di Claudio Lotito cerca proprio l’ala dell’Hellas, tra gli altri, per sostituire Lulic.

Lazovic, che è stato al centro dell’interesse anche dell’Atalanta in estate, non è cedibile per il Verona, essendo tra l’altro una figura fondamentale nell’idea tattica di Ivan Juric.