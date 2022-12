Mercato, la proposta del Bologna: Sansone per Doig

Il club rossoblù offre l'attaccante per il giocatore scozzese. L'Hellas non è interessato

Nicola Sansone al Verona per avere in cambio Josh Doig.

Il Verona, peraltro, non ha intenzione di cedere Doig, ingaggiato per 3.5 milioni in estate dall'Hibernian e, ora, con il valore del cartellino più che raddoppiato.