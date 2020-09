La strada pareva essere in discesa per il ritorno di Matteo Pessina al Verona. Non è più così.

L’Atalanta, infatti, sta valutando la possibilità di confermare il giocatore. Lo stesso patron dei nerazzurri, Antonio Percassi, ritiene che Pessina sia, con Josip Ilicic, un nuovo “acquisto per la squadra bergamasca.

Situazione, quindi, che deve essere sbloccata nei prossimi giorni. Pessina, peraltro, non sarà disponibile, in quanto infortunato, fino a metà ottobre.