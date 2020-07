Come riporta Sky, nonostante la forte concorrenza della Lazio, il club milanese insiste con l’Hellas per trovare la quadratura dell’affare, per poi chiudere ufficialmente l’operazione anche a settembre.

Tra Kumbulla e la società nerazzurra un accordo è già stato raggiunto, con la Lazio che attende e la Juventus che osserva sottotraccia.