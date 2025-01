Mercato, Magnani verso il Palermo

Il difensore, in scadenza di contratto, vicino alla cessione

Cessione vicina per il difensore del Verona, in scadenza di contratto con l'Hellas.

Per il giocatore, in gialloblù dal 2020, con la parentesi di metà stagione alla Sampdoria del 2021, le presenze con il Verona sono in totale 113, con un gol segnato.