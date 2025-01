Karol Świderski non tornerà al Verona.

L'attaccante polacco, seguito dall'Hellas, con cui ha giocato in prestito nella seconda metà della scorsa stagione, è passato a Panathinaikos.

Swiderski andava in scadenza di contratto il 31 dicembre con lo Charlotte. Ora, per il lui, il trasferimento in Grecia.