Mercato, oggi l’apertura. Gli obiettivi del Verona

L'Hellas cerca rinforzi in difesa e tratta il ritorno di Swiderski per l'attacco

L'Hellas, in attesa di sviluppi sulle vicende societarie, cercherà innesti in difesa (tra le possibilità, Ville Koski, finlandese che gioca in Croazia con l'Nk Istra, e David Ricardo, brasiliano del Ceará) e in attacco tratta con lo Charlotte per il ritorno di Karol Swiderski.