La lazio non ha rilanciato. Almeno per ora. Per avere Marash Kumbulla il club di Lotito aveva offerto 20 milioni. E tale è rimasta la cifra proposta all’Hellas, che valuta il giocatore attorno ai 30 milioni di euro. Nessun rilancio dunque e trattativa in stallo. Ad ora anche le altre pretendenti non hanno avanzato proposte ritenute congrue. Kumbulla resta, dunque, al momento al Verona. Ma il mercato deve ancora decollare, e ancora tutto è possibile.

A.S.