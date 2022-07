Mercato: Simeone, il Napoli ci riprova

Il Napoli sta per chiudere il trasferimento di Andrea Petagna al Monza.

L'operazione permetterà al club azzurro di tornare alla carica per l'ingaggio di Giovanni Simeone, aprendo spazio nel reparto d'attacco di Luciano Spalletti.

Nei giorni scorsi il Napoli si è fatto avanti per un prestito del Cholito con successivo riscatto, una proposta che al Verona non interessa.

Con la cessione di Petagna, si prepara un rilancio del Napoli per chiudere con Simeone.

Per la punta argentina l'Hellas ha pagato in totale 12 milioni al Cagliari, la sua quotazione parte dai 18 milioni. Per Simeone c'è il forte interesse del Siviglia.