Gennaro Tutino sempre più vicino all’Empoli.

L’attaccante, in prestito dal Napoli al Verona in questi mesi, non trova più spazio nell’Hellas. Tornerà quindi in azzurro.

L’hanno cercato, in B, Crotone e Ascoli, ma l’Empoli è a un passo dall’ingaggio della punta.

Già nelle prossime ore, secondo quanto riportato dal sito www.alfredopedulla.com, Tutino si trasferirà al club toscano.