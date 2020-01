Gennaro Tutino ai saluti.

L’attaccante, arrivato all’Hellas in estate, in prestito dal Napoli, tornerà al club azzurro, per essere girato altrove.

La scelte è ricaduta sull’Empoli, che ha superato la concorrenza di Ascoli e Crotone. In queste ore l’accordo sarà formalizzato e Tutino si trasferirà in Toscana.