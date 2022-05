Mercato Verona, Caprari resta, Simeone forse

Il fantasista rimane all'Hellas, il Cholito sarà riscattato ma potrebbe andare via

Caprari, autore di 12 gol in questo campionato, rimane al Verona (si prospetta per lui un contratto fino al 30 giugno 2026), mentre è da verificare la situazione di Giovanni Simeone, capocannoniere gialloblù con 17 reti fatte.

Il cartellino del Cholito è in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari, per rilevarlo l'Hellas dovrà versare 10.5 milioni di euro: " Salvo complicazioni, lo riscatteremo, poi vediamo cosa cerca lui perché le cose si fanno in due e per noi comunque ha uno stipendioimportante", le parole di Setti.