Mercato Verona, Danzi verso il prestito

Dopo una stagione in cui è stato a lungo bloccato da problemi fisici, per essere poi operato alla caviglia, Andrea Danzi si è allenato in ritiro con l’Hellas a Santa Cristina e ora prosegue la preparazione con la squadra a Peschiera del Garda.

Il centrocampista ha bisogno di trovare spazio e giocare con regolarità, per questo si va verso la sua cessione in prestito.

Per il momento non ci sono ancora trattative concrete, visto che molti club hanno la necessità di chiudere delle uscite prima di effettuare ingressi in rosa.

Nelle prossime settimane la situazione si sbloccherà.