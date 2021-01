Stefano Sturaro idea di mercato per il Verona.

Il centrocampista del Genoa è un’ipotesi seguita con attenzione dall’Hellas. A riportarlo è il sito www.tuttomercatoweb.com.

Sturaro passerebbe a vestire in gialloblù in prestito fino al termine della stagione. Per lui, in questo campionato, 6 presenze e 1 gol all’attivo.