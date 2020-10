Con Wylan Cyprien che si allontana, il Verona cerca altre soluzioni per il centrocampo.

Tra queste, ecco l’idea che porta a Ronaldo Vieira, mediano della Sampdoria.

Secondo quanto riporta il sito www.tuttomercatoweb.com, proprio Vieira è in pole position per l’Hellas. La trattativa con la Samp è in corso e la formula allo studio per chiudere l’accordo è quella del prestito con diritto di riscatto.