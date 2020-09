Mercato Verona, il Milan più lontano da Pessina

Il Milan si allontana da Matteo Pessina. E, stando così le cose, il Verona vede aumentare leggermente le possibilità di ottenere dall’Atalanta un nuovo prestito del giocatore.

Pessina è stato cercato dal Milan, che però, ora, sta puntando sul ritorno in rossonero di Tiémoué Bakayoko, con cui è in trattativa con il Chelsea.

L’eventuale ingaggio di Bakayoko renderebbe più distante l’interesse milanista per Pessina. Se l’Atalanta deciderà di non cederlo a titolo definitivo e, comunque, di mandarlo altrove per giocare con regolarità, l’Hellas ci sarà, ricordando comunque che Pessina fino a metà ottobre non sarà a disposizione, essendo infortunato.