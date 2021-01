Il Verona cerca sempre Christian Kouame.

L’attaccante ivoriano è un obiettivo reale per l’Hellas. Conferma Sky che, tuttavia, il club gialloblù deve superare la concorrenza del Torino, che ha fatto notevoli passi avanti per assicurarsi il prestito del giocatore, ora in forza alla Fiorentina.

Da parte del Verona, però, sono stati avviati contatti con la società viola, la trattativa c’è, sebbene complessa, visto che l’Hellas deve inseguire il Toro.