Il Verona si muove per arrivare ad Adam Ounas.

Il trequartista del Napoli è un obiettivo per l’Hellas, che sta trattando con il club azzurro per cbiudere la trattativa.

Ounas andrebbe a rafforzare il reparto dei fantasisti alle spalle della punta centrale, per cui, invece, l’Hellas prova a sbloccare la situazione, su cui, per ora, non ci sono svolte concrete.