Il Verona saluta Mariusz Stepinski.

L’attaccante polacco lascia l’Hellas per andare al Lecce. Una cessione definita con la formula del prestito con diritto riscatto, con il prezzo già fissato a 6 milioni di euro.

Come riporta il sito www.tuttomercatoweb.com, Stepinski già in serata sarà in Salento per chiudere il passaggio al club giallorosso.