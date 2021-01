Mercato, Vitale vicino al Frosinone

Luigi Vitale si avvicina al Frosinone.

Negli ultimi giorni il club ciociaro ha stretto per arrivare all’ingaggio del terzino sinistro, che è fuori dai piani del Verona.

Il Frosinone valuta di rilevare a titolo definitivo il cartellino di Vitale, arrivato all’Hellas nel gennaio del 2019, tra i protagonisti della scalata alla promozione in Serie A culminata con la vittoria in finale dei playoff con il Cittadella.

Poi Vitale è rimasto in gialloblù fino al gennaio del 2020, per dopo essere girato in prestito allo Spezia, con cui, di nuovo, è salito in A.

Rientrato al Verona, ora c’è il Frosinone pronto a metterlo sotto contratto.