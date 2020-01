Niente Verona per Foyth: ecco perché

La proposta c’è stata, ma è stata rigettata.

Negli ultimi giorni il Verona ha tentato di ottenere dal Tottenham il prestito con diritto di riscatto di Juan Foyth, difensore argentino degli Spurs.

Foyth, che cerca di giocare con stabilità in vista della prossima Copa America e che non ha spazio nella squadra di José Mourinho, è un obiettivo presto diventato impossibile per l’Hellas.

L’offerta di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, presentata dal club gialloblù, non è stata presa in considerazione dal Tottenham, sia per politica interna alla società (le cessioni a titolo temporaneo devono essere comunque onerose), sia perché Foyth può essere utile come pedina di scambi per altre soluzioni.

Il Tottenham, peraltro, in queste ore sta parlando con il Milan per l’acquisto di Krysztof Piatek.