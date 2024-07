L'Hellas non molla, trattativa aperta col Boavista per l'attaccante

Il Verona insiste per Robert Bozenik.

Il Boavista ha chiesto 6 milioni di euro per l'attaccante slovacco, ma l'Hellas, come riporta www.alfredopedulla.com, non molla e cerca l'intesa con il club portoghese.