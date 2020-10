Ora è ufficiale: Ceccherini all’Hellas

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da ACF Fiorentina – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, con obbligo di acquisizione definitiva al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi – le prestazioni del calciatore Federico Ceccherini.

Nato a Livorno l’11 maggio 1992, Federico Ceccherini è un difensore centrale di piede destro (187 cm di altezza per 80 kg di peso forma).

Dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili nel Club della sua città natale, disputando due campionati Primavera, nell’estate del 2011 si trasferisce a titolo temporaneo alla Pistoiese, in serie D, totalizzando 34 presenze.

Rientrato al Livorno, contribuisce con 27 presenze, più 4 nei playoff, alla promozione in Serie A del Club labronico al termine della stagione 2012/13, festeggiando anche il suo primo gol fra i professionisti, segnatamente nel vittorioso match casalingo contro il Cesena (1-0), di cui è evidentemente il match-winner il 26 ottobre 2012.

Esordisce in Serie A alla prima giornata del campionato 2013/14 (Livorno – Roma 0-2), giocando stabilmente da titolare sia in quel campionato (32 presenze) che nei due successivi in Serie B (59 presenze complessive nel biennio 2014-2016, con 3 gol all’attivo).

Nell’estate del 2016 viene acquistato a titolo definitivo dal Crotone, ritrovando la Serie A, e disputando 35 partite (1 gol) nel campionato 2016/17.

Sono invece 37, ancora con un gol all’attivo e sempre in forza al Crotone, le presenze nel massimo campionato nazionale, stagione 2017/2018.

Acquistato dalla Fiorentina, nelle due stagioni successive disputa complessivamente 30 partite in maglia viola nel campionato di Serie A. Un bottino di presenze al quale aggiungere le due della stagione corrente, nella quale ha giocato titolare contro Torino e Inter, rispettivamente nella prima e seconda giornata dell’edizione 2020/21 della Serie A.

fonte: hellasverona.it