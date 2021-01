Ora è ufficiale: Lasagna al Verona

Prestito biennale con obbligo di riscatto: questa la formula con cui è stata chiusa l'operazione

Nato il 10 agosto 1992 a San Benedetto Po, nel Mantovano, Lasagna inizia la sua carriera tra i dilettanti. Nel 2010 esordisce in Seconda Categoria con il S. Egidio S. Pio X e , dopo aver giocato in Promozione con la Governolese per due anni, si misura con la Serie D in forza al Cerea. La stagione seguente si trasferisce all'Este, sempre in D, dove segna 21 gol in 33 presenze.