Pagelle, Suslov scatta, Noslin va veloce. Duda, rigore ko. Dawidowicz fatica

Lazovic non accelera, Henry manca il gol. Serdar ordinato, Folorunsho ci mette il fisico

Mai impegnato per 45’, nella ripresa respinge i primi tentativi del Frosinone, che dopo piazza con Kaio Jorge la rete del pareggio da breve misura.

Prova a proporsi e lo fa con buona regolarità finché il Frosinone non si mette a pigiare dalla sua parte. Respinge il pallone colpito ancora da Kaio Jorge che stenderebbe il Verona.

Tiene alto il muro e sale, in alcune situazioni, per impostare. Quando il Frosinone aumenta la pressione, anche per lui ci sono complicazioni.