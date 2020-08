Pessina è sicuro: vuole ancora il Verona

La volontà di Matteo Pessina è chiara: vuole restare a Verona.

Un altro anno in gialloblù per completare la maturazione, guidato da Ivan Juric, che lo ritiene indispensabile per il prossimo Hellas.

Pessina verrebbe riconfermato con la formula di un nuovo prestito da parte gialloblù.

Tuttavia, su di lui ci sono sempre interessamenti di rilievo. Il Milan, soprattutto, in queste ore ha incontrato l’agente del giocatore, Beppe Riso, per valutare l’ingaggio di Pessina.

L’Atalanta, che ne detiene il cartellino, attende. Ma il Verona, in questo momento, sembra in vantaggio.