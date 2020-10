Niente da fare, Matteo Pessina resterà all’Atalanta.

Non tornerà al Verona, il centrocampista, grande protagonista nell’Hellas nella scorsa stagione. Il club nerazzurro, conferma Sky, ha deciso di non cedere di nuovo in prestito Pessina.

Il giocatore è in recupero dall’infortunio riportato nell’ultima giornata del passato campionato in Genoa-Verona. Le speranze dell’Hellas di riaverlo in rosa sono destinate a non essere soddisfatte.