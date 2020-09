Antonino Ragusa verso il passaggio al Brescia.

L’attaccante, rientrato al Verona dopo il prestito allo Spezia, si trasferirà al club lombardo.

Come riferisce Sky, l’affare verrà definito in queste ore, con la cessione a titolo temporaneo di Ragusa al Brescia. Previsto l’obbligo di riscatto, legato alla promozione in Serie A della formazione allenata da Gigi Delneri.