Richiesti ma (per ora) non in uscita: Doig e Ceccherini, il punto

Bologna, Lazio e Atalanta per lo scozzese, Salernitana sul difensore, ma le offerte non bastano

Ci sono richieste per entrambi, ma il Verona, per ora, non ha intenzione di cederli.

Per tutti e due, peraltro, le proposte fatte sono basate su degli scambi. La Salernitana può offrire Bonazzoli per Ceccherini, il Bologna è disposto a girare in prestito Vignato per Doig.