Roma, Dzeko ai saluti, ma con il Verona può giocare

Edin Dzeko sta per salutare la Roma per passare alla Juventus.

Operazione destinata a decollare nel momento in cui il club giallorosso chiuderà per Arek Milik, che lascia così il Napoli.

Tuttavia, è possibile che proprio con il Verona, sabato, Dzeko sia in campo, per l’ultima volta, con la maglia della Roma. Se l’affare con la Juve e quello per Milik non dovessero essere definiti in giornata, infatti, Dzeko rimarrebbe ancora per un’altra gara, prima di prendere la via del trasferimento in bianconero.