Rrahmani, accordo ok col Napoli. In stand-by Amrabat

Prosegue la trattativa tra Napoli e Verona per l’approdo a giugno in casa azzurra di Rrahmani e Amrabat. Accordo trovato, riporta Sky, col difensore per una cifra attorno ai 14 milioni. Per lui un contratto di 5 anni a 1,5 milioni all’anno. Diversa la situazione per Amrabat: le parti sono ferme, il calciatore vuole 4 anni di contratto, il Napoli insiste per 5.

L’Hellas è dunque in attesa di chiudere l’operazione per entrambi. Un affare, nel suo complesso, da circa 35 milioni di euro.