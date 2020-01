Rrahmani più Amrabat: così il Verona diventa più ricco

Le casse del Verona possono sorridere.

Per Amir Rrahmani, ceduto al Napoli, l’Hellas otterrà una plusvalenza di circa 14 milioni di euro: ha ingaggiato per 2.1 milioni il difensore dalla Dinamo Zagabria, ne incasserà, bonus compresi, poco più di 13 per la sua cessione.

Sofyan Amrabat andrà alla Fiorentina per 20 milioni di euro più 1.5 di bonus: si può arrivare, quindi, a 21.5. Amrabat sarà riscattato dal Bruges per 3.5 milioni.

A conti fatti, le due operazioni porteranno a entrate da plusvalenze per 30.9 milioni.

In passato, mai il Verona aveva monetizzato in maniera così ricca in sede di mercato.