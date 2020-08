Vicino l’accordo per il rinnovo del prestito di Eddie Salcedo.

Il Verona sta per ottenere il via libera dall’Inter per la conferma dell’attaccante. L’operazione è staccata da quella che riguarda il possibile passaggio in nerazzurro di Marash Kumbulla.

Salcedo rimarrà all’Hellas anche per la prossima stagione. Identica soluzione è in vista per Federico Dimarco.