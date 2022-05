Setti: “Per Casale possibile derby di mercato tra Lazio e Roma”

Il presidente sul difensore: "Lo seguono in tanti, farà bene in club più prestigiosi"

Maurizio Setti è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della situazione di mercato che riguarda Nicolò Casale.

Il presidente del Verona ha detto: "Nicolò è seguito da tanti club. La Lazio aveva dimostrato interesse già a gennaio per un giocatore di grande prospettiva, ci sarà sicuramente una possibilità che vada a Roma ma bisogna muoversi prima dell’inizio del ritiro. Vedremo nei prossimi giorni ma noi siamo sereni che Casale può fare bene in club più prestigiosi del nostro. Rischio derby di mercato? Sì, potrebbe esserci. Certi nomi sono ambiti da tante società, non solo da due: staremo a vedere che succede sul mercato, gli incastri si faranno tra un po’. Noi saremo rispettosi e trasparenti con tutti”.