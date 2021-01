Setti: “Per Sturaro a posto. Lasagna? Vediamo”

Il presidente del Verona e il mercato gialloblù: "Sapete come funziona"

"Vediamo se è tutto a posto, sicuramente sarà così. Lasagna prossimo colpo? Vediamo, anche quello. Sapete come funziona".

Per Sturaro l'accordo è delineato, mentre per Lasagna la trattativa rimane da definire e dipende sia dall'Udinese che dall'eventuale concorrenza per l'attaccante, cercato soprattutto dal Benevento.