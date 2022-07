Simeone, avanza il Napoli

Il club azzurro cerca il centravanti dell'Hellas. Per lui c'è anche l'interesse del Siviglia

Il Napoli si fa avanti per Giovanni Simeone.

Come riporta Sky, il Napoli ha presentato un'offerta che prevede il prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro.

Per Simeone, l'Hellas ha pagato 12 milioni al Cagliari: 1.5 per il prestito oneroso e 10.5 per il riscatto.