Simeone, il Borussia frena: Napoli più vicino

Il club tedesco orientato verso Modeste, il Cholito in azzurro dopo la cessione di Petagna al Monza

Frenata del Borussia Dortmund per Giovanni Simeone.

Il club tedesco, infatti, ha virato per l'attacco verso Anthony Modeste, punta francese del Colonia, riferisce il "Corriere dello Sport", per sostituire Sébastien Haller, colpito da un tumore ai testicoli per cui dovrà sottoporsi a cure che dureranno lunghi mesi.