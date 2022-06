Simeone-Juve, il Verona aspetta

L'Hellas attende il nuovo ds Marroccu per decidere se riscattare o meno il Cholito

Il club bianconero punta sull'attaccante come cambio di Dusan Vlahovic, con Alvaro Morata che va verso il rientro all'Atletico Madrid.

Il Verona, intanto, aspetta. Ha il diritto di riscatto (a 10.5 milioni di euro) sul cartellino di Simeone, arrivato in prestito dal Cagliari.

In attesa della firma del nuovo direttore sportivo, Francesco Marroccu, e dell'ufficialità dell'ingaggio di Gabriele Cioffi come prossimo allenatore, l'Hellas è in attesa.