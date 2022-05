Simeone-Verona, i tempi per decidere

Riscatto da esercitare entro il 20 giugno pagando 10.5 milioni di euro al Cagliari

Entro il 20 giugno il Verona potrà esercitare il diritto di riscatto per il cartellino di Giovanni Simeone.

Questo è il termine stabilito per ingaggiare l'attaccante in prestito dal Cagliari.

L'Hellas, per confermare il Cholito, dovrà pagare 10.5 milioni di euro.

L'intenzione della società è questa, ma che Simeone rimanga poi in gialloblù è tutto da vedere. Lo cercano in Spagna (Siviglia, Valencia e Villarreal) e in Inghilterra (Newcastle).