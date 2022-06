Simeone-Verona, tutto aperto

In bilico il riscatto dell'attaccante dal Cagliari: l'opzione scade il 20 giugno. Al Cholito pensa anche l'Atalanta

Non è ancora certo che l'Hellas eserciti il diritto di riscatto sul cartellino di Giovanni Simeone.

Il Verona per confermare l'attaccante deve far valere l'opzione entro il 20 giugno: 10.5 milioni di euro, la somma da pagare al Cagliari.

Resta in dubbio, al momento, l'esito dell'operazione.

Se l'Hellas terrà Simeone (17 gol per lui in campionato, quarto tra i cannonieri della Serie A dopo Immobile, Vlahovic e Lautaro), comunque non è detto che il Cholito rimanga.