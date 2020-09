A volte possono ritornare.

Ernesto Torregrossa, riporta Sky, è un obiettivo del Verona.

L’attaccante del Brescia è stato per anni legato all’Hellas, mandato a giocare in prestito in diversi club prima di essere ceduto a titolo definitivo allo stesso Brescia.

Ora potrebbe rimettersi la maglia gialloblù. Per Torregrossa c’è anche l’interesse della Sampdoria.