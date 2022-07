Sprint Verona: l’Hellas in volata per Doig

Accordo vicino con l'Hibernian per il terzino sinistro: 3.5 milioni di euro per il suo cartellino

Il Verona stringe per Josh Doig.

L'accordo tra i club è in vista sulla base di 3 milioni di sterline (circa 3.5 milioni di euro).

Il "Daily Record" conferma l'operazione. Doig non giocherà nella partita di Coppa di Lega scozzese con il Clyde, al via oggi alle 16, perché in attesa che venga chiusa l'intesa tra l'Hibernian e il Verona.